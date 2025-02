Bucchioni: «Napoli, contro l’Inter va bene anche il pareggio!»

Enzo Bucchioni dà un consiglio al Napoli prima della partita contro l’Inter di questo weekend. Accontentarsi andrebbe bene secondo il giornalista su Sportitalia.

NAPOLI – Enzo Bucchioni parla in questo modo degli azzurri: «Perdendo sabato non riusciresti a fermare la crisi. Normale che in un momento della stagione ci sia una flessione, però ne devi saper uscire. La squadra di Conte è andata oltre le sue possibilità per mesi, nessuno si aspettava quella distanza dall’Inter. Ora c’è stress nervoso e la fatica mentale ora si fa sentire. Le assenze poi ti fanno perdere certezze, Conte ha cambiato modulo perché ci sono giocatori in difficoltà. L’unico che ti dà il guizzo o ti salta l’uomo è Neres e non c’è per infortunio. Contro l’Inter il Napoli deve andare oltre per giocarsela. Ci dovesse essere un altro stop sarebbe grave. I partenopei si dovrebbero accontentare anche di un pareggio».

Napoli-Inter, per Bucchioni una favorita!

CAPOLISTA – Bucchioni poi guarda anche all’attuale capolista: «L’Inter? Ha certezze che gli avversari non hanno. Hanno identità di gioco, hanno personalità e i giocatori fanno la differenza. Lautaro Martinez aiuta tutti, al Napoli non c’è nessuno oltre all’orgoglio di Conte. Dal punto di vista calcistico l’Inter è avanti: il punto solo di differenza dipende solo dalla grande corsa dei partenopei. Quando i nerazzurri avranno la Champions League sarà complicato tenere lo stesso ritmo»