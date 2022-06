Bucchioni: «Milan lavora su indicazione di Pioli, Inter non così con Inzaghi»

Bucchioni intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, ha parlato de mercato delle due squadre milanesi, facendo riferimento ai propri allenatori.

GESTIONE DIVERSA – Il giornalista Enzo Bucchioni parla del mercato delle due squadre milanesi: «Chi tra Inter e Milan lavora più su indicazione del proprio tecnico? Dico i rossoneri. L’Inter non può fare le cose in maniera autonoma, è vincolata alla situazione economico-finanziaria che costringe a certe scelte. Il Milan invece, intelligentemente, va a prendere giocatori bravi che si miscelano bene con il resto della squadra. Se li prendono, è perché valutano come possono rendere con il resto della squadra. Mancano diversi elementi ora, ma li hanno già presi alcuni, lavorandoci da mesi».