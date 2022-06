Bucchioni: «Milan lavora su indicazione di Pioli, Inter non così con Inzaghi»

Bucchioni, in collegamento con TMW Radio, ha parlato del mercato di Inter e Milan, facendo riferimento ai propri allenatori Pioli e Inzaghi.

GESTIONE DIVERSA – Il giornalista Enzo Bucchioni parla del mercato delle due squadre milanesi: «Chi tra Inter e Milan lavora più su indicazione del proprio tecnico? Dico i rossoneri. L’Inter non può fare le cose in maniera autonoma, è vincolata alla situazione economico-finanziaria che costringe a certe scelte. Il Milan invece, intelligentemente, va a prendere giocatori bravi che si miscelano bene con il resto della squadra. Se li prendono, è perché valutano come possono rendere con il resto della squadra. Mancano diversi elementi ora, ma li hanno già presi alcuni, lavorandoci da mesi».