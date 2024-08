Bucchioni: «Mi aspetto stagione diversa dalla scorsa. Inter attenta anche ad altro»

Enzo Bucchioni si è pronunciato sullo scenario che potrebbe presentarsi nella prossima stagione di Serie A, focalizzando l’attenzione sul possibile ragionamento dell’Inter.

LA PREVISIONE – L’Inter ha dominato la scorsa stagione di Serie A grazie a un cammino impeccabile caratterizzato da tanta qualità tecnico-tattica e dalla giusta consapevolezza necessaria per vincere. I nerazzurri, in questa nuova stagione, dovranno fronteggiare delle avversarie completamente rinnovate, con Paulo Fonseca al Milan, Thiago Motta alla Juventus e Antonio Conte al Napoli, oltre ai confermati Giampiero Gasperini sulla panchina dell’Atalanta e Daniele De Rossi su quella della Roma. L’interrogativo che si fa ogni amante del calcio italiano è quale sarà lo scenario che si presenterà nella prossima annata, alla luce delle tante novità offerte dalla Serie A.

Bucchioni si esprime sullo scenario futuro della Serie A: dominio dell’Inter?

LA PREVISIONE – Di ciò si è occupato il giornalista Enzo Bucchioni, che ne ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva. Dal suo punto di vista, occorre evitare di ritenere immutata la situazione dalla fine della scorsa stagione all’inizio della prossima: «Non vedo l’Inter in fuga, nella nuova stagione di Serie A, ma in lotta con altre squadre in corsa per la vittoria dello scudetto. Penso anche che i nerazzurri possano voler fare meglio in Champions League, anche per fare un passo avanti!»