Bucchioni: “Messi-Inter nel 2021, ora si può! Vidal e gli esuberi di Conte…”

Enzo Bucchioni

Bucchioni – giornalista sportivo -, nel consueto editoriale del venerdì sul portale “Tutto Mercato Web”, riprende il tema calciomercato incentrandolo sull’affare Messi e sostenendo che l’Inter torna in corsa per la prossima stagione. Intanto Conte aspetta i rinforzi chiesti subito, a partire da Vidal

MESSI 2021 – L’editoriale di Enzo Bucchioni si apre con uno scenario di mercato clamoroso che riguarda l’Inter: “Barcellona d’improvviso è diventata il grande spartiacque del mercato italiano. E dal futuro di Lionel Messi dipenderanno molte delle scelte anche di Juventus e Inter tra Luis Suarez, Arturo Vidal e non solo. […] Dunque, tutto torna improvvisamente in stand-by e si riaprono anche vecchi scenari che interessano l’Inter. Il colpo di rabbia di Messi e il suo ‘voglio andar via’ dopo l’ 8-2 con il Bayern Monaco avevano messo in difficoltà anche gli intermediari che stavano lavorando per portare l’argentino da Suning l’anno prossimo. Quando potrà davvero essere un giocatore libero. Se resterà nella Liga sarà più facile farlo diventare nerazzurro tra un anno. Senza più avere a che fare con il Barcellona, ma soltanto pagando l’ingaggio monstre di Messi e tutto il suo carrozzone economico. Nerazzurro nel luglio del 2021? È una possibilità”.

INTER 2020 – Bucchioni poi fa il punto sulle trattative per la stagione che sta per iniziare: “[…] Come detto, l’Inter si augura che Messi resti blaugrana per continuare a lavorare per averlo l’anno prossimo. E per l’immediato spera che Vidal si liberi prima possibile. È un altro degli epurati. Non vuole buonuscita per l’ultimo anno di contratto e il Barcellona lo sta accontentando liberandolo a zero. Già oggi potrebbe diventare nerazzurro a sei milioni a stagione con un contratto fino al 2022. […] L’Inter sta cercando di piazzare giocatori che non rientrano più nei piani di Antonio Conte per trovare quella disponibilità economica (70 milioni) che consenta l’assalto a N’Golo Kanté ed Emerson Palmieri. Ma sia Milan Skriniar sia Marcelo Brozovic hanno già fatto sapere di voler rimanere a Milano. Andranno convinti. Poi c’è sempre Christian Eriksen, oggetto misterioso o oggetto in vendita? Nel frattempo dovrebbe arrivare Matteo Darmian dal Parma”.

Fonte: Tutto Mercato Web – Enzo Bucchioni