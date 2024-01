Bucchioni: «Mercato Inter? A gennaio un destino. Sanchez non capisco»

Bucchioni prova a capire come sarà il mercato di gennaio dell’Inter, dopo l’acquisto di Buchanan. Il giornalista, nel corso di Microfono Aperto su Radio Sportiva, critica la scelta di riportare Sanchez.

GIÀ CHIUSA – L’analisi di Enzo Bucchioni su possibili rinforzi dell’Inter: «Non credo che faranno altro in questo mercato di gennaio. Ha portato a casa Tajon Buchanan, credo farà solo questo perché con l’infortunio di Juan Guillermo Cuadrado è mancata una risorsa. Vero che Alexis Sanchez non è visto proprio da Simone Inzaghi, non so nemmeno perché sia stato preso. Anzi sì: perché era un’occasione. È chiaro che non hai soluzioni rispetto ai due titolari, o ne hai che non soddisfano. Però credo che l’Inter, anche per le risorse che non ci sono, sia destinata a non fare nulla».

RILASSAMENTO – Bucchioni analizza le ultime prestazioni: «L’ho vista una squadra un po’ stanca. Ha fatto benissimo l’Inter in questi mesi, basta vedere i quarantotto punti che è riuscita a collezionare: sono tantissimi, ripetendosi nel girone di ritorno andrebbe a novantasei ossia quasi a quota cento. Secondo me la squadra ha tirato un po’ la corda, giocando tanto anche in Champions League: andava fatto un turnover maggiore, dal punto di vista del minutaggio non concesso ad alcuni giocatori importanti. Ha le risorse l’Inter, è una fase di passaggio come succede a tutte le squadre. Però, all’interno di questa stanchezza, ha portato a casa dei risultati importanti».