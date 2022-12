Bucchioni: «Marotta alla Juventus? Il suo silenzio parla! Tentativo in corso»

Bucchioni è l’ospite di Microfono Aperto, su Radio Sportiva. Tra le risposte del giornalista c’è una lunga disamina sulla possibilità di vedere il dirigente dell’Inter, Marotta, passare di nuovo in casa Juventus. Di seguito il pensiero espresso in merito nella trasmissione radiofonica.

POSSIBILITÀ E RISCHI – Enzo Bucchioni dice la sua sulla voce del possibile ritorno di Giuseppe Marotta alla guida della dirigenza bianconera. Intervenuto a Radio Sportiva, il giornalista spiega: «Secondo me un tentativo per ripotare Marotta alla Juventus è in corso. Certi silenzi, da parte del dirigente sportivo dell’Inter, parlano e sono indicativi. Se analizziamo gli ultimi anni bianconeri, dopo l’addio di Marotta, possiamo definirli un diluvio. Lui era più oculato per quanto riguarda le scelte di calciomercato. Fu proprio lui a prendere le distanza da quello che stava succedendo quando fu acquistato Cristiano Ronaldo. A Marotta sembrava un’operazione esagerata. È normale che la proprietà Juventus arrivi a capire che lui è stato tra i più bravi e, dunque, è ovvio che voglia cercarlo. Anche all’Inter ha fatto un lavoro straordinario, viste le problematiche economico-finanziare che ci sono. Alla cena di Natale Steven Zhang è venuto fuori con un possibile rilancio (vedi articolo). Buon per lui, ma anche per Marotta. Un ritorno alla Juventus può essere possibilità ma anche un rischio enorme, visti i problemi presenti anche lì. Io non tornerei, a meno che non fosse propedeutico a un passaggio di proprietà juventina. Ci sono troppi se e ma su questa vicenda!» Con un occhio anche alla proprietà dell’Inter, termina la lunga disamina di Bucchioni su Marotta, nel corso della trasmissione radiofonica Microfono Aperto.