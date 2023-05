Bucchioni: «Manchester City fortissimo, ma l’Inter ha le sue armi»

Enzo Bucchioni, ospite a Microfono Aperto su Radio Sportiva, ha evidenziato ciò che l’Inter dovrebbe fare per cercare di fermare il Manchester City in finale di Champions League.

SI PUÓ FARE − Enzo Bucchioni, ha parlato della finale di Champions League tra Manchester City e Inter. In particolare il giornalista ha detto la sua su cosa dovrebbero fare i nerazzurri per cercare di fermare la corazzata di Guardiola. Le sue parole: «Intanto l’Inter dovrebbe giocare meglio di ieri sera. Con maggiore intensità con maggiore concentrazione. Qui siamo davanti a squadre con delle specifiche diverse. Il City in questo momento ha un organico che se diciamo che è il più forte al mondo non sbagliamo. L’Inter è arrivata in finale con grandi meriti, ma ha un organico inferiore. Per questo la squadra dovrà essere brava a interrompere le linee di passaggio e impedire al City di prendere ritmo. Ci vorrà una partita di grande intelligenze e intensità fisica. Bisognerà fare la gara perfetta, cercando di non sbagliare nulla, impedendogli di giocare come piace loro e poi essere pronti a ripartire. Quando rubi palla negli spazi hai Lautaro Martinez, ma saranno importanti anche i due esterni perché puoi andare a colpire il City. Devi andare a mettere qualche qualcosa nelle loro certezze impedendogli di prendere ritmo. La qualità e le armi per fare questo l’Inter le ha. Se infatti penso a Calhanoglu a Barella e a Brozovic che sono centrocampisti di grande qualità e quantità, possono neutralizzare il possesso degli inglesi. Il City non è imbattibile, è fortissimo ma non è imbattibile. Però ripeto, l’Inter dovrà fare novanta minuti di grande intensità fisica e mentale, evitando di sbagliare il meno possibile».