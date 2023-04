Bucchioni: «Lukaku in sovrappeso. Dumfries voleva andare via»

Enzo Bucchioni critica aspramente l’Inter, ma soprattutto il suo tecnico Simone Inzaghi. Il giornalista non ne lascia passare una su Sportitalia al piacentino.

PROBLEMI – Enzo Bucchioni non le manda a dire, Simone Inzaghi nel mirino: «A San Siro sabato ho avuto la sensazione di vedere una squadra non squadra. Ognuno gioca per conto suo, non credono in quello che fanno, lo fanno perché devono fare ma non c’è senso di reazione, di voglia. Se prendi gol dopo 20 minuti non reagisci, è successo con la Juventus e con la Fiorentina. Non c’è rabbia, non c’è determinazione e lo vedi dall’atteggiamento, dai sguardi. Uno con l’altro non si guardano, girano le spalle e la squadra è sfuggita di mano all’allenatore. Inzaghi non interviene, non incide, ha messo il pilota automatico e la squadra va alla solita velocità, senza cambi di passo, mai un guizzo o un cambiamento. Barella è la metà del giocatore che era l’anno scorso o con Conte, Lukaku quanti chili ha in più? Chi lo deve far lavorare? Dumfries è un giocatore che voleva andare via e non c’è più con la testa».