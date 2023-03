Bucchioni: «Lukaku? Il problema è che gioca con Lautaro!»

Enzo Bucchioni ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva riguardo Romelu Lukaku e lo stile di gioco dell’Inter che secondo lui non lo valorizza.

PROBLEMI – Enzo Bucchioni ha detto la sua riguardo il motivo per cui Romelu Lukaku sta rendendo meno di quanto ci si aspettava: «Con Conte, Lukaku giocava in maniera differente. La squadra era più contropiedista e puntava sulla fisicità dell’attaccante. In questo momento però non è al top e farebbe fatica anche a giocare così. Secondo me fa fatica a giocare con Lautaro Martinez. Vanno a finire l’azione in mezzo all’area, hanno le stesse movenze. Nessuno dei due si mette a disposizione dell’altro. Penso che questo sia uno dei problemi».