Bucchioni: «Lukaku? Non c’era fretta sul rinnovo, se amava l’Inter restava»

Enzo Bucchioni, intervenuto su TMW Radio, ha commentato le presunte parole d’amore di Lukaku verso l’Inter. Il giornalista bacchetta il giocatore sulla sua scelta di lasciare il nerazzurro

COMPORTAMENTO − Bucchioni condanna Lukaku e le sue dichiarazioni: «A me stava simpatico all’inizio Lukaku anche quando litigò con Ibrahimovic. Lui è venuto all’Inter, è diventato grande lì. È un giocatore forte ma solo all’Inter è riuscito a dare tutto. A Milano, ha vissuto i più bei momenti della carriera. Sul rinnovo, non c’era fretta. Se volevi stare all’Inter, se amavi l’Inter, restavi lì. Si è trasferito al Chelsea, ora non gioca e vuole ritornare ma che comportamenti sono. Al Chelsea deve stare per sempre, io giocatori così se fossi dirigente non li prenderei mai più».