Bucchioni: «A Lukaku è mancato il ritmo partita, lo ritroverà con l’Inter»

Enzo Bucchioni, ospite della trasmissione “Microfono Aperto” su Radio Sportiva è tornato a parlare dell’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku e dei gol sbagliati con il Belgio.

MANCANZA DI RITMO − Il giornalista Enzo Bucchioni, ha parlato di Romelu Lukaku e dei tanti gol sbagliati nella partita tra Belgio e Croazia. Le sue parole: «Lukaku ha sbagliato tutti quei gol che hanno portato all’eliminazione del Belgio perché era fuori da troppo tempo. In quell’attimo lì lui c’era quindi la posizione e la fame dell’attaccante le ha avute. Non ha trovato la porta perché è stato fuori tanti mesi ed è manca la lucidità e la velocità di pensiero. Poi lo sapete bastano pochi centimetri per sbagliare un gol. Quindi è mancata quella fase lì. Quando un giocatore torna dopo tanto tempo non ha la lucidità e la prontezza e il ritmo partita. È mancato questo e credo che lo ritroverà giocando con l’Inter e maggior ragione avrà voglia di buttarsi alle spalle l’esperienza negativa del Mondiale e di ritrovarsi in nerazzurro».