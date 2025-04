Bucchioni: «L’Inter paga il rendimento inadeguato delle riserve»

Enzo Bucchioni, ospite a Radio Sportiva, ha commentato la netta sconfitta dell’Inter contro il Milan. Nerazzurri travolti con un netto 3-0 nel derby che è costato l’eliminazione dalla Coppa Italia. Il giornalista individua nei molti impegni e nel livello inadeguato di alcune riserve le cause principali.

IL COMMENTO – Enzo Bucchioni, in diretta su Radio Sportiva, ha analizzato le conseguenze dell’eliminazione dell‘Inter in Coppa Italia. I nerazzurri sono stati sconfitti con un netto 3-0 dal Milan. Il giornalista crede che questa battuta di arresto dell’Inter sia un segnale che qualcosa vada cambiata in estate: «La sensazione che qualche giocatore abbia dato tanto e sia un po’ a fine ciclo c’è, penso a Mikhitaryan. Ho anche un altra sensazione, questa squadra sta dando il massimo, è arrivata al top di quello che può fare, e quando arrivi al top inevitabilmente dopo cali. E sembra che adesso stanno raschiando il fondo del barile delle energie per evitarlo. Una settimana fa esatta eravamo a dire cose straordinarie dopo aver visto la stupenda prestazione contro il Bayern Monaco. In questo momento Inter non può tenere il livello di prestazione avuto in Champions League in tutte le gare che gli si presentano davanti. Di certo in estate ci sarà bisogno di cambiare molto, di più di quello che pensavano a inizio anno».

Bucchioni indica i colpevoli in casa Inter

PROBLEMA RISERVE – Enzo Bucchioni sottolinea come l’apporto dato da molte seconde linee dell’Inter non è stato sufficiente, non solo ieri sera contro il Milan, ma in tutta la stagione: «Evidente che Inter non può togliere 6 titolari contro nessuno, ma il turnover va fatto, e quello scelto di Inzaghi lo trovo anche sensato. Lasciando perdere il Triplete che era un sogno, la Coppa Italia dei tre obiettivi era certamente quello minore. Il problema che ha messo a nudo limiti della rosa e che i giocatori chiamanti a sostituire i titolari durante tutto l’anno, non solo nelle ultime uscite, si sono dimostrati inadeguati. Questo vero tema della stagione dell’Inter: panchina doveva fare di più. Assenza di Dumfries nell’ultimo mese credo sia stata sottovalutata, è un arma tattica che ti è venuta a mancare, l’attacco alla profondità non riesce allo stesso modo con Darmian, con tutto il rispetto perché è un giocatore validissimo e che da il suo contribuito. Taremi impalpabile, Asllani non all’altezza di Calhanoglu. Lo stesso Frattesi che poi fa anche dei gol importanti, in assoluto nel rendimento nn è mai arrivato al livello dei titolari. Alla fine queste cose le sconti».