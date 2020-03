Bucchioni: “Lautaro Martinez? Sembra si vada verso cessione. Serie A…”

Enzo Bucchioni, intervenuto sulle frequenze di “Radio Sportiva”, ha parlato della possibilità di riprendere il campionato di Serie A. Una battuta, infine, sulla possibile cessione di Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, al Barcellona

DIFFICILE – Secondo Enzo Bucchioni è difficile che si possa riprendere il campionato di Serie A: «Mi sembra molto difficile finire il campionato. Lo speriamo tutti perché sarebbe un segnale positivo non solo per il calcio ma da un punto di vista razionale vedo la cosa molto molto complicata. Lautaro Martinez? Mi sembra che si stia andando verso la cessione al Barcellona, le sue caratteristiche si adattano molto bene alle caratteristiche dei blaugrana. L’Inter sta sicuramente prendendo in considerazione questa possibilità».