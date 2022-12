Bucchioni: «Lautaro Martinez fuori perché non funzionale con Messi!»

Enzo Bucchioni, in collegamento su Radio Sportiva, ha parlato dell’Argentina e della sostituzione di Lautaro Martinez in favore di Julian Alvarez.

QUESTIONE DI SINTONIA − Enzo Bucchioni ha parlato del momento del percorso dell’Argentina al Mondiale e del motivo del cambio di gerarchie tra Lautaro Martinez e Julian Alvarez. Le sue parole: «L’Argentina è forte fisicamente. Quando ha capito di aver sbagliato dopo la prima partita ha corretto il tiro inserendo un centrocampista in più. Poi ha Messi che viene messo nelle condizioni migliori di giocare. Infatti è stato fatto fuori Lautaro Martinez per affiancargli Julian Alvarez che è più in sintonia con lui dal punto di vista tecnico. Io vedo quindi una squadra che è partita piano, che non ha mai sprecato le forze. Inoltre non ha mai esagerato con i giri del motore e che lo ha acceso un po’ di più ieri sera e sono sicuro che lo farà ancora di più in finale».