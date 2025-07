Bucchioni critica: «Lautaro Martinez ha messo in difficoltà Chivu!»

Enzo Bucchioni si è espresso sulla spaccatura interna al gruppo squadra nerazzurro, indicando il suo pensiero in merito alla scelta comunicativa di Lautaro Martinez.

IL RAGIONAMENTO – Enzo Bucchioni si è pronunciato a Radio Sportiva in merito al difficile momento vissuto in casa Inter, con lo scontro a distanza tra Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu. Di seguito le sue parole: «C’è qualcosa di più profondo all’interno dello spogliatoio dell’Inter che può essere collegabile a quel 5-0. Sono situazioni che ti lasciano degli strascichi, dal punto di vista sportivo ma anche da quello dei rapporti tra calciatori. Lautaro Martinez è capitano, è vero, ma certe cose deve lasciarle alla società o parlarne nello spogliatoio. Altrimenti metti in difficoltà il tuo allenatore, che in questo momento è giovane e più debole di te. Bisogna quindi agire in modo totalmente diverso».

Bucchioni sul cambiamento in atto all’Inter: una certezza per Lautaro Martinez e compagni

NUOVA EPOCA – Bucchioni ha poi proseguito concentrando la sua attenzione su come le difficoltà del presente debbano aiutare a cambiare il futuro. In tal senso, il giornalista ha le idee chiare su cosa sia necessario adesso: «Ad ogni modo, questo è il segnale che l’Inter è arrivata alla fine di un ciclo. Occorre calmare le acque, cedere chi vuole andarsene e prendere nuove forze. Si tratta di un momento di svolta, inevitabilmente, per l’Inter».