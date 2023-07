Bucchioni: «Lautaro Martinez mai al servizio di Lukaku. Più forte»

In attacco per l’Inter il problema è serio, senza Romelu Lukaku va trovata l’alternativa. Intanto Enzo Bucchioni su Radio Sportiva commenta la vecchia coppia con Lautaro Martinez.

ATTACCO – Enzo Bucchioni commenta il peso della punta belga del Chelsea: «Lukaku è un attaccante che regge il reparto da solo, si pesterebbe i piedi con Vlahovic accanto se rimanesse alla Juventus. Anche con Lautaro Martinez ci sono stati problemi, la coppia esisteva solo quando erano al massimo della condizione. L’argentino non si è mai messo al servizio di Lukaku, giustamente perché è anche più forte. Il belga ha bisogno di essere al centro della manovra. Lukaku non mi ha mai fatto impazzire, anche quest’anno tra Mondiale e infortuni non ha fatto bene. Un giocatore di 30 anni fa differenza in Italia qualche volta, per quel che costa d’ingaggio non so. Il giocatore è un “furbacchione”, lo ha dimostrato negli anni e pensa solo ai suoi interessi. Potrebbe comportarsi in modo più elegante, Dzeko è nettamente superiore».