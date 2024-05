Bucchioni: «Lautaro Martinez, mai dati segnali! Così te ne accorgi»

Lautaro Martinez rinnoverà con l’Inter: l’annuncio non c’è ancora, ma un accordo di massima col suo agente Camano sì. Bucchioni, intervenuto in collegamento su Radio Sportiva, fa notare come il Toro avrebbe dato altri segnali se non avesse voluto prolungare e andare via.

RINNOVO IN ARRIVO! – La notizia di giornata è che Lautaro Martinez va ormai verso il rinnovo con l’Inter. Le pretese del suo agente Alejandro Camano si stanno ammorbidendo, dopo l’incontro avvenuto nella giornata di ieri. Enzo Bucchioni dà un suo commento: «Lui si è guardato intorno e si è chiesto quanto vale, per i gol che ha fatto. Lautaro Martinez non aveva mai dato segnali: quando un giocatore vuole andare via te ne rendi conto dagli occhi».

Lautaro Martinez e LionRock, i due “casi” risolti sull’Inter

ALTRO CHE PERICOLO – In settimana, oltre a Lautaro Martinez, si è discusso della vicenda LionRock. Un altro “caso” che però è destinato a finire nel nulla, visto che non c’è niente. Bucchioni risponde a un ascoltatore criticando tutte queste dicerie: «L’Inter in passato ha avuto delle condanne, mi vengono in mente i passaporti. Sono cose che però non voglio ricordare: tutte le società hanno santi e diavoli. Spero che, se c’è qualcosa, ci siano occhi attenti e organismi preposti a controllare tutto questo. Addirittura il ministro Andrea Abodi sta creando un organismo per controllare tutti i conti delle società professionistiche: questa deve essere la linea, la approvo. Poi sull’Inter non mi esprimo perché non ho le carte ed è difficile districarsi».