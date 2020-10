Bucchioni: “Lautaro Martinez? L’Inter ha fatto bene a tenerlo per un motivo”

Enzo Bucchioni

Lautaro Martinez è stato la grande ossessione del Barcellona per tutto il 2020, ma alla fine l’argentino è ovviamente rimasto all’Inter. Enzo Bucchioni, nel corso di “Microfono Aperto” su “Radio Sportiva”, ha promosso la conferma del Toro.

BENE COSÌ – Enzo Bucchioni è d’accordo con la conferma di Lautaro Martinez: «Secondo me l’Inter ha fatto bene a tenerlo, perche c’è un motivo abbastanza pratico. L’Inter sta provando a tornare a vincere, ha immesso altri giocatori esperti. A parte Achraf Hakimi, che è un giocatore straordinario e di grande colpo, Antonio Conte ha voluto giocatori esperti che abbiano una certa storia e un carisma da dare alla squadra. Questo è l’anno del tentativo di tornare a vincere, di tornare in un circuito virtuoso. Di un giocatore come Lautaro Martinez io faccio fatica a privarmene: poi chi prendi? Vero che ti danno un sacco di soldi, però in un mercato strano e con un campionato che riprende dopo un mese non puoi inserire giocatori nuovi. È stato meglio fare così, lo vedi giocando che ha tutto per diventare un fuoriclasse. Perché il Barcellona e Lionel Messi lo volevano fortemente? Perché ha rapidità di testa e di piede. L’incostanza è dovuta alla giovane età, ma avete visto col tempo quanto è già migliorato dall’anno scorso. Bisogna sempre crederci ed è giusto così, perché l’Inter è candidata a vincere lo scudetto».