Bucchioni: «Lautaro Martinez campione, Inter più solida»

Tante squadre coinvolte nella lotta Scudetto, l’Inter sicuramente ci sarà. Enzo Bucchioni è sicuro su Radio Sportiva, vede la squadra in modo diverso.

CAMBIAMENTI – Enzo Bucchioni è sicuro: «L’Inter è in pole position per lo Scudetto, dà impressione di solidità maggiore rispetto agli anni scorsi. La solidità è mentale, Lautaro Martinez ora è un campione. La continuità di rendimento ne è una prova. I Mondiali lo hanno cambiato, la finale di Champions League persa ha dato autostima maggiore a tutta la squadra. L’Inter ha giocato alla pari con il Manchester City, ha messo in difficoltà e ha perso di misura contro una squadra di valore maggiore. Sicurezza e tranquillità sono arrivati in una squadra già forte tecnicamente. Ci sarà da competere in Champions League, dev’essere inserito ancora Frattesi perché Inzaghi è soddisfatto dei suoi. Se vincerà o no non lo so, ma sarà protagonista in questa stagione».