Bucchioni: «Juventus, scuse a Lukaku sarebbero importanti. Gara brutta»

Il tema del giorno è sicuramente l’ennesimo caso di razzismo che, in Juventus-Inter, hanno visto vittima Romelu Lukaku. Il giornalista Enzo Bucchioni, sulle frequenze di Radio Sportiva, ha fatto il punto proprio su quanto accaduto e sulla prestazione delle due squadre.

SEGNALE IMPORTANTE – Enzo Bucchioni ha fatto il punto su quanto accaduto in Juventus-Inter: «Fossi stato nella Juventus avrei fatto le scuse a Lukaku. Purtroppo queste forme di razzismo da stadio sono diffuse. È solo un caso sia successo ai bianconeri, non succede solo a loro. Fare le scuse però sarebbe un atto di grande intelligenza da parte della società e un segnale. Come si può debellare questo problema enorme? Con il contributo di tutti. Ma soprattutto chi ha la facoltà di punire, perché non lo fa? Dov’è andata a finire la regola che concede all’arbitro di sospendere la partita quando si verificano queste cose?».

BRUTTA PARTITA – Bucchioni ha poi analizzato la prestazione di Juventus e Inter: «Certi allenatori hanno certe idee tattiche. Il calcio di Allegri è ‘primo non prenderle’ senza sbilanciarsi mai. L’Inter è una squadra in difficoltà con un tecnico certamente non moderno. Inzaghi si è anche involuto rispetto ai tempi della Lazio. Nella gara di ieri ha vinto il tatticismo e per questo non abbiamo visto una bella partita. Penso sarà più bella la gara di ritorno che diventa una partita secca».