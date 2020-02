Bucchioni: “Juventus-Inter a porte chiuse? Assurdo! EvidentI disparità”

Enzo Bucchioni si schiera a fianco dell’Inter sul rinvio della partita con la Sampdoria. Il giornalista, intervenuto in collegamento da Firenze per “Pressing Serie A” su Rete 4, se l’è presa con la scelta di non far disputare il match di ieri, mentre invece la Juventus è andata in campo regolarmente.

STOP DIFFERITO – Enzo Bucchioni non è d’accordo con Juventus-Inter a porte chiuse: «Penso anch’io che andrà a fine così, e aggiungo purtroppo. Questa è la partita dell’anno, che aspettiamo da tanto tempo, immaginarla senza pubblico mi sembra qualcosa di assurdo. La situazione è drammatica, il calcio si deve adeguare alla società: non sappiamo quello che c’è dietro. Ci sono disparità, non voglio fare Antonio Conte ma anche l’Inter stessa va a giocarsi questa partita con sei punti di distacco, potrebbe averne tre. Questo dal punto di vista psicologico incide. Le istituzioni calcistiche, con un po’ di raziocinio, sapendo questa cosa non dovevano aspettare il sabato. Potevano decidere di sospendere tutta la giornata per un’equità assoluta: così si sono create delle evidenti disparità. Non è stata una cosa facile questo weekend per l’Inter, perché magari venendo dalla sconfitta con la Lazio aveva bisogno di giocare questa partita con la Sampdoria. Aveva bisogno di mettere dentro Christian Eriksen, per inserirlo ancora di più nei meccanismi. È uno stop che potrà incidere sotto tanti aspetti per l’Inter, però mi aspetto una reazione dal punto di vista nervoso. Se l’Inter vuole vincere lo scudetto deve dimostrarlo lì, a Torino».