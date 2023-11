Bucchioni: «Juventus-Inter? Nessuna favorita. Una si è allenata con più tranquillità»

Enzo Bucchioni incalzato su Juventus-Inter ha espresso il suo parere. A detta sua sarà una partita molto aperta, dove ogni pronostico è aperto.

APERTA – Bucchioni ha parlato a Radio Sportiva dicendo la sua sulla partita dell’Allianz Stadium: «Juventus-Inter? Posso rifugiarmi in una tripla. Partita talmente aperta. La Juventus può anche vincere perché ha acquisito una mentalità difensiva straordinaria e ha quattro attaccanti fortissimi. In questi 15 giorni si è potuta allenare con più tranquillità rispetto ad un’Inter che aveva tantissimi giocatori in nazionale. L’Inter ha raggiunto una maturità straordinaria, ha un organico completo. In assoluto dobbiamo dire che è più forte, ma se la Juventus fa un gol e poi si chiude come ha fatto nelle gare precedenti si fa dura. Non c’è una favorita».