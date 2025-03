Bucchioni sprona Spalletti: «Italia, Acerbi è la guida che serve! L’Inter ha tutte le chance»

L’Italia esce distrutta dallo scontro con la Germania, che potrebbe far preoccupare l’Inter in vista del doppio scontro con i tedeschi del Bayern Monaco. Enzo Bucchioni non è dello stesso parere e spiega il motivo. Il giornalista, poi, sollecita il CT Luciano Spalletti nel convocare nuovamente Francesco Acerbi.

PERCENTUALI – Enzo Bucchioni, rispondendo alle domande del pubblico di Radio Sportiva, dichiara: «All’Inter c’è un livello di squadra, di maturità, di capacità di interpretare le partite, di tatticismo, di qualità nelle individualità. È tutta un’altra storia rispetto alla Nazionale italiana. Io penso che l’Inter se la giocherà contro il Bayern Monaco, ha chance di passare il turno. Se mi devo pronunciare in questo momento, dico che ha il 50% di probabilità di passare i quarti di finale di Champions League».

LE DIFFERENZE – Enzo Bucchioni prosegue sullo stesso argomento: «L’Inter ha tutte le possibilità: dal punto di vista tecnico, tattico, dell’esperienza. E anche l’allenatore studia l’avversario e si presenta con una cultura calcistica superiore. La Nazionale, invece, è una squadra in costruzione, che ha difficoltà e senza campioni da anni. Dico di goderci questa sfida, perché da lì potrebbe anche uscire la vincente della Champions League».

Inter e Italia a confronto. Spalletti, senti Bucchioni: Acerbi è quello che serve!

NECESSITÀ – Non solo Inter, Enzo Bucchioni commenta anche le dichiarazioni del CT Spalletti legate alla scelta di non convocare in Nazionale il nerazzurro Francesco Acerbi: «Gli allenatori che vogliono portare il loro gioco e le loro idee in Nazionale fanno più fatica. Spalletti non è un grande allenatore di campo, la sua storia lo dimostra. Quindi, a maggior ragione, in certe circostanze servirebbe prendere quello di cui si ha bisogno. Mi serve un Acerbi, che ha 36 anni ma è una guida straordinaria? In questo momento credo che a Spalletti debba interessare poco se Acerbi ci sarà o no ai Mondiali dell’anno prossimo. Oggi serve all’Italia? Sì, allora lo porto in Nazionale. Serve perché è la guida dell’Inter e nell’Italia farebbe da guida a Bastoni, a Buongiorno, può essere il leader di una difesa che ha bisogno di una guida leader. Io Acerbi contro la Norvegia lo porterei, eccome se lo porterei».