Bucchioni: «Inzaghi, mai piangina. A Bologna è stato un signore»

Enzo Bucchioni, ospite a Microfono Aperto su Radio Sportiva, ha discusso della rimessa laterale battuta molti metri più avanti, che ha portato al gol decisivo del Bologna nell’ultima gara contro l’Inter. Secondo il giornalista, Inzaghi ha dimostrato eleganza non lamentandosi dell’episodio nel post partita.

IL COMMENTO – Enzo Bucchioni ha commentato la partita tra Bologna e Inter, evidenziando l’episodio che ha portato al gol di Orsolini. Il giornalista ha sottolineato l’atteggiamento tenuto da Inzaghi, che non si è lamentato eccessivamente per la rimessa battuta diversi metri più avanti rispetto al punto d’uscita del pallone. Bucchioni ha affermato: «Inzaghi spesso è stato considerato un piangina, un lamentoso, ma secondo me non lo è. Dopo Bologna, ha dimostrato di essere un signore; ha capito perfettamente che l’errore dei suoi difensori è più grave di una rimessa laterale battuta qualche metro più avanti. Le rimesse laterali hanno un impatto sempre maggiore, ma è possibile che si avanzi di 5, 10 o addirittura 15 metri? Dovremmo mettere degli osservatori della linea e degli addetti assistenti arbitrali per evitare situazioni del genere».

Bucchioni non solo su Inzaghi, ma anche sugli arbitri!

FUTURO – Bucchioni giudica grave l’errore di Andrea Colombo, arbitro di Bologna-Inter. L’opinionista prevede poi che ci sarà un cambio di regime su episodi simili da parte degli arbitri in futuro: «Concordo, l’errore di Colombo è grave. Tuttavia, con tutti gli errori che commettono gli arbitri in Serie A, se ogni errore portasse a una sospensione, non ci sarebbero arbitri disponibili il weekend successivo. Avremmo dovuto approfondire il tema a caldo, ma sono certo che avrà dei risvolti nelle prossime partite, già da quelle di stasera. Sono convinto che stasera gli arbitri saranno più pignoli sul punto in cui far battere le rimesse. Avrebbero dovuto farlo prima, invece di fingere di non accorgersi. Credo che questo caso cambierà il metro di giudizio».