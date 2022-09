Bucchioni: «Inzaghi faccia qualcosa di diverso! Invece mette Gagliardini»

Bucchioni se la prende con Inzaghi per le scelte discutibili in questo inizio di stagione con l’Inter. Il giornalista, a Microfono Aperto su Radio Sportiva, contesta in particolare l’inserimento di Gagliardini domenica a Udine.

TROPPO CONSERVATORE – Per Enzo Bucchioni le scelte di Simone Inzaghi sono sbagliate: «Deve fare qualcosa di diverso. Ha Kristjan Asllani, un giocatore di straordinarie qualità che ho seguito a lungo: lo metta davanti alla difesa. Ha giocato pochissimo, altrimenti torniamo al discorso dell’anno scorso che quando non c’era Marcelo Brozovic non c’erano soluzioni. A Udine Inzaghi poteva mettere Asllani con Brozovic: no, levi un centrocampista di qualità e metti Roberto Gagliardini in una partita dove devi tenere il controllo ed essere in gestione. Poi togliere i giocatori al 30’: non hai nemmeno fiducia nelle qualità dei giocatori. Soprattutto un centrocampista, che lo sa e tira indietro la gamba».