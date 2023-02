Bucchioni: «Inzaghi deve stimolare l’Inter! Napoli? Distacco inaccettabile»

Il giornalista Enzo Bucchioni ha detto la sua sulla sconfitta dell’Inter contro il Bologna: serve continuità e Simone Inzaghi, secondo lui, deve lavorare su un aspetto in particolare. Anche perché essere a -18 dal Napoli è per lui un dato inaccettabile.

STIMOLI − Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato così dell’Inter dopo la sconfitta registrata contro il Bologna nella giornata di ieri (vedi articolo) ai microfoni di Radio Sportiva, “Microfono Aperto”: «L’allenatore è fondamentale in questa situazione, tipica dell’Inter, che è la mancanza di continuità. L’allenatore è lì a posta. AntonioConte questa continuità, le motivazioni, le ha sapute trasmettere alla squadra. Ne ha fatto il suo punto di forza. Simone Inzaghi su questo deve lavorare. In un ambiente che ha bisogno di stimoli deve fare questo. Il Bologna deve essere il tuo Real Madrid, perché tutte le squadre in Italia sono organizzate e non puoi affrontare la gara così. Sull’aspetto motivazionale deve lavorare. Perché quando arriva la partita secca l’Inter dà il meglio di sé. Lo Scudetto doveva essere l’obiettivo, perché il gruppo è più forte di quello del Napoli. Essere a 18 punti è inaccettabile. Ma l’Inter ha fatto benissimo a confermarlo. I conti si faranno alla fine, questa la devi consolidare come stagione».