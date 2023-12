Bucchioni: «Inter, Zielinski per Mkhitaryan! Altra punta? No, spiego»

Bucchioni ha tirato in ballo il nome di Zielinski per l’Inter come eventuale sostituto di Mkhitaryan. Poi sull’attaccante dice di no.

PROSPETTIVA − Enzo Bucchioni a Radio Sportiva ha risposto alla domanda di un ascoltatore su un possibile arrivo a gennaio di un attaccante: «L’Inter ha quattro attaccanti, due danno garanzie e due no. Serve almeno un terzo attaccante a quel livello lì. Marotta costruisce la squadra con Ausilio guardando al futuro. Vuole prendere a zero Zielinski, perché in prospettiva andrà a prendere il ruolo di Mkhitaryan, che ha già una certa età. Si pensa al futuro, ti dimostra quando sono bravi. Ma l’Inter a gennaio non penso avrà risorse per fare acquisti. L’attacco non è un emergenza, l’esterno sì».