Bucchioni: “Inter, Tonali arriverÃ ! Hakimi, retroscena sul Real Madrid”

Bucchioni: “Inter, Tonali arriverà! Hakimi, retroscena sul Real Madrid”

Bucchioni ha dedicato spazio anche all’Inter nel suo editoriale su “TuttoMercatoWeb”. Il giornalista ha rivelato un retroscena su Hakimi in casa Real Madrid e dato per sicuro l’arrivo di Tonali in nerazzurro

HAKIMI E TONALI – “[…] Vincente anche il colpo di Marotta e Ausilio con Achraf Hakimi. È uno dei primi tre esterni destri del mondo, ha appena 21 anni (22 a novembre), averlo pagato 40 più cinque di bonus è un affare. Qualcuno all’interno del Real ha cercato di far saltare tutto nelle ultime ore (ricordate le parole di Zidane?), ma l’Inter s’era già mossa benissimo. Ieri è arrivata l’ufficialità con tanto di foto celebrativa. Peccato per la maglia a strisce seghettate, ma non si può avere tutto nella vita… Di Sandro Tonali sappiamo che arriverà, ora l’ha annunciato anche la tv nerazzurra (si riferisce a PP Sports di Suning, ndr) […]”.

Fonte: Enzo Bucchioni – tuttomercatoweb.com