Bucchioni: «Inter strada spianata con queste rivali. Dzeko? Nessun fallo»

Enzo Bucchioni, in collegamento su Tmw Radio, ritiene l’Inter favorita per lo scudetto dopo la partita di ieri tra Milan e Juventus. Sul contatto Dzeko-Modolo non ha dubbi

ANTAGONISTE − Bucchioni sulle rivali dei nerazzurri: «Mi lascia l’idea che dietro l’Inter ci sia poco per la pochezza delle squadre di ieri. Milan-Juventus imbarazzante, i rossoneri hanno pensato più alla qualificazione in Champions League, la Juventus non ha gioco. La poteva ammazzare definitivamente, per paura di perdere non vai a vincere. Se sono queste le due antagoniste, è strada spianata per l’Inter. Su Dzeko non c’era fallo, Modolo è arrivato in ritardo. Tornerà il Napoli, va ammirato quello delle prime giornate, come organico è quella più vicina all’Inter».