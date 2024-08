Bucchioni: «Inter, Serie A più difficile ma non perché è calata!»

L’Inter ha vinto la scorsa Serie A con larghissimo vantaggio sulle inseguitrici, ma non sembra il caso di questa stagione. Il giornalista Bucchioni, ospite nel pomeriggio a Microfono Aperto su Radio Sportiva, trova altre squadre che possono impensierire la squadra di Inzaghi nel campionato che oggi vede iniziare la terza giornata.

LE PRETENDENTI – Oggi è l’ultimo giorno di mercato, ma c’è anche la Serie A con gli anticipi della terza giornata Venezia-Torino e Inter-Atalanta. Per Enzo Bucchioni sarà un campionato molto movimentato in testa: «Dal punto di vista del mercato e dei soldi impiegati solo alcune squadre sono l’eccezione, vedi la Juventus che ha avuto tante entrate e il Napoli che venderà Victor Osimhen. Non sono soldi inseriti, ma legati alle cessioni. Io non mi aspetto un campionato dell’Inter come quello dell’anno scorso: non sarà così, troppo dominante. Non perché l’Inter è calata, ma perché i competitor sono cambiati rispetto al precedente valore. La Juventus è cambiata tantissimo, ha avuto sette-otto acquisti in estate con una spesa ingente: è già la squadra di Thiago Motta».

Bucchioni guarda le prime avversarie dell’Inter per questa Serie A

TUTTI CONTRO TUTTI – Il campionato deve ancora definire i suoi valori, anche per il mercato. Che, secondo Bucchioni, sposterà molto in testa: «Pensate cosa può diventare la Juventus con gli ultimi acquisti, facendo un ragionamento di prospettiva darà fastidio. Il Napoli ha fatto una bella squadra e un allenatore che all’Inter conoscono benissimo, che fa crescere i gruppi. Sarà un competitor? Certamente sì. L’Inter avrà qualche problema in più, ma è ancora lassù e strutturata. Si sono inseriti subito i nuovi giocatori, soprattutto Mehdi Taremi con grande esperienza e grande qualità. L’unica cosa è che potrebbe essere distratta dalla nuova Champions League: penso che sarà un campionato più incerto e più avvincente dell’anno scorso».