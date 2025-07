Bucchioni deciso: «Inter, urge rivoluzione! Chivu tagli col passato»

Enzo Bucchioni si è espresso sul momento difficile in casa Inter, concentrando il suo sguardo sul Mondiale per Club e sul futuro della squadra di Cristian Chivu.

MEGLIO USCIRE – Enzo Bucchioni ha così commentato a Sportitalia l’uscita dell’Inter di Cristian Chivu dal Mondiale per Club a causa della sconfitta contro il Fluminense per 0-2: «Se fossi un tifoso o un dirigente dell’Inter sarei contento della sconfitta. Si tratta di un Mondiale utile solo per gli incassi che ha garantito alle società. L’Inter ha bisogno di resettare completamente dopo quel 5-0 del PSG in finale di Champions League. È evidente che siamo a un ‘fine ciclo’, Chivu non può continuare a fare come il suo predecessore, con quel 3-5-2 scolastico. Bisogna resettare, ripartire, individuare le figure con cui ripartire e iniettare energie fresche».

Bucchioni sull’urgenza che Chivu deve dimostrare di saper comprendere all’Inter

IL FUTURO – Bucchioni ha poi proseguito indicando quelle che devono essere – dal suo punto di vista – le linee fondanti della nuova era nerazzurra: «Chivu lavori con le nuove risorse, con chi arriverà, perché se si continua a mettere delle pezze, a pensare di poter andare avanti allungando il ciclo, si avrà una strada in salita. Occorre che l’Inter tagli col passato, recuperi i calciatori forti e dia a Chivu la possibilità di esprimere il suo ciclo».