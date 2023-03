Bucchioni: «Inter, punti persi peseranno. Pensiero sulle coppe»

Le squadre in lotta per la Champions League non convincono ancora, gli stop sono troppo frequenti. Enzo Bucchioni ha trattato così il tema su Sportitalia.

STOP – La Spezia sarà determinante per la stagione? Simone Inzaghi si porterà questo dubbio fino a giugno. Enzo Bucchioni parla così su Sportitalia: «L’Inter non può perdere punti contro lo Spezia. Questi peseranno a fine campionato, così come per il Milan. Sono altalenanti, non hanno continuità di risultati. Alla fine si giocherà tutto in volata, sono completamente sicuro che si deciderà all’ultimo. Le squadre hanno il pensiero fisso sulle coppe, andare avanti in Champions League. Il campionato è diventato qualcosa da accantonare».