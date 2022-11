Bucchioni: «Inter, progressi fatti ma ci si aspetta di più. Cambiato gioco»

Bucchioni vede qualche progresso nell’Inter ma non ancora abbastanza per essere ai vertici del campionato. Ospite a Radio Sportiva, il giornalista ha provato a capire in cosa Inzaghi debba ancora migliorare.

LA CRESCITA – Per Enzo Bucchioni c’è una macchia da correggere dopo la sosta: «L’Inter non ha affrontato la partita con la Juventus con la giusta rabbia, ma i suoi progressi li ha fatti. Le due col Barcellona e il passaggio del turno sono servite tanto, con un cambio di gioco: non avere Marcelo Brozovic ha permesso a Simone Inzaghi di plasmare un’Inter diversa, con due fantasisti come Henrikh Mkhitaryan e Hakan Calhanoglu. La manovra è parsa più fluida, poi non tutti i problemi sono risolti. Inzaghi deve fare un salto di mentalità: a volte l’Inter è troppo prevedibile, gioca troppo sugli esterni. Deve migliorare, i punti di distacco dal Napoli sono lì a testimoniarlo. Ci si aspetta di più, al di là della Champions League».