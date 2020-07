Bucchioni: “L’Inter ha preso il miglior terzino destro! Lautaro Martinez…”

Bucchioni promuove l’acquisto di Hakimi da parte dell’Inter. Il giornalista, intervenuto nel corso di “Microfono Aperto” su “Radio Sportiva”, ha commentato il primo arrivo per la prossima stagione. Poi, parlando di Lautaro Martinez, ha fatto notare come sia Messi a volerlo: e se quest’ultimo andasse via da Barcellona?

SCENARI CAMBIATI – Lionel Messi avrebbe deciso di non rinnovare col Barcellona, o almeno questo è quello che si dice in Spagna. Enzo Bucchioni non esclude che l’Inter possa interessarsi all’argentino, ma si focalizza su un’altra situazione: «Se n’è parlato qualche tempo fa, mi pare a gennaio o febbraio, poi sono iniziate le trattative per il rinnovo del contratto. L’Inter la devi mettere sempre in queste situazioni, perché ha alle spalle una grandissima società, un grandissimo proprietario dalle risorse illimitate. Le risorse del signor Zhang sono queste, la società vuole crescere e vediamo quello che sta facendo sul mercato: ha preso il miglior terzino destro in circolazione in questo momento (Achraf Hakimi, ndr), che se la batte con Trent Alexander-Arnold. Ha davanti Lautaro Martinez che piace moltissimo al Barcellona, però in quest’ottica non lo vedrei. Lautaro Martinez al Barcellona andrebbe perché c’è Messi, è lui che sta spingendo in questo senso. Ma se dovesse andare via allora no».