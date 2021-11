Bucchioni: «Inter più forte di Milan e Napoli! Inzaghi ha cambiato faccia»

Da Bucchioni arrivano i riconoscimenti per l’Inter. In collegamento durante Sportitalia Mercato, il giornalista elogia Inzaghi e ritiene che i nerazzurri abbiano un organico migliore di Milan e Napoli.

COMPETITIVA A PIENO – Enzo Bucchioni parla dopo l’aritmetica certezza dell’accesso agli ottavi di Champions League: «Il bicchiere è pieno, perché l’Inter da questa qualificazione trae delle energie positive. Una spinta emozionale che serve, poi i quattro punti di distacco dalla vetta in campionato sono niente. Gioca benissimo, ha un organico più forte rispetto al Milan e al Napoli. L’Inter sta acquisendo anche il gioco, quello che l’anno scorso aveva in maniera diversa. Quanto somiglia questa squadra alla Lazio di Simone Inzaghi? È uguale, in tre mesi ha cambiato la faccia dell’Inter Inzaghi pur partendo dal 3-5-2 di Antonio Conte. È la squadra migliore d’Italia e contro lo Shakhtar Donetsk l’ha dimostrato».