Bucchioni: «Inter peggior squadra per il Manchester City in finale!»

Bucchioni dà pieno merito all’Inter, ritenendola una squadra forte, rognosa e organizzata. Il Manchester City avrà vita dura. Le sue parole

GARA PERFETTA − Enzo Bucchioni, in collegamento su Sportitalia mercato, ha presentato la finale: «L’Inter ha una caratura internazionale, non è lì per caso. È la peggiore squadra che il City potesse affrontare in una finale. Con questo 3-5-2 difende molto bene e può mettere in difficoltà tatticamente la squadra di Guardiola. Non bisogna mettere in moto il gioco del Manchester City. Serve difesa non bassa, ma attiva e intelligente e ripartire con gli esterni e Lautaro Martinez. Non devi sbagliare nulla».