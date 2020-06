Bucchioni: “Inter non può aspettare Eriksen! Ora ha 13 chance. Morata…”

Bucchioni – giornalista sportivo -, nel consueto editoriale del venerdì per il portale “Tutto Mercato Web”, esprime tutti i suoi dubbi sul futuro di Eriksen all’Inter. Non solo, la negatività riguarda anche Lautaro Martinez e l’eventuale eredità presa da Morata

RIVOLUZIONE OFFENSIVA – L’editoriale di Enzo Bucchioni non premia per nulla il progetto nerazzurro: “[…] L’Inter riparte domani sera con i riflettori su Christian Eriksen. È vero che da mesi si parla di Lautaro Martinez, ma la situazione dell’argentino è chiara: se il Barcellona paga la clausola, a 111 milioni euro può andare. E probabilmente in qualche modo andrà. Più difficile capire cosa fare con Eriksen che nelle sue poche settimane interiste ha fatto parecchia fatica. Il calcio italiano non fa per lui o anche un top player ha bisogno di tempo per ambientarsi? Io direi buona la seconda, ma l’Inter non può aspettare a disegnare il futuro. Eriksen ha tredici partite davanti per conquistare tutti, a cominciare da Antonio Conte. Comunque tranquilli, con un giocatore così i 20 milioni spesi in gennaio si rifanno subito. Nel caso, Beppe Marotta ha in mano altre soluzioni. Qualche pista per l’attacco porta anche ad Alvaro Morata, ma sinceramente non me la sento di metterlo nella categoria dei giocatori che fanno la differenza sui quali l’Inter dovrà puntare, soprattutto se andrà via Lautaro Martinez”. Questo il pensiero di Bucchioni sulle mosse dell’Inter in vista della prossima stagione.

