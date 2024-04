Bucchioni: «Inter non come il Napoli, ha basi per aprire un ciclo!»

Bucchioni è sicuro sull’Inter, che sta ‘ammazzando’ il campionato. I nerazzurri si avvicinando alla seconda stella e secondo il giornalista possono aprire un ciclo di vittorie.

CICLO − Enzo Bucchioni, a Radio Sportiva, fiducioso sul futuro dei nerazzurri: «L’Inter sta raggiungendo un livello altissimo dal punto di vista tattico, tecnico e nella mentalità. Che facilità nel superare l’Empoli! Complessivamente dimostra solidità in tutto. In futuro? Questa squadra deve aprire un ciclo, Inzaghi, credo, che questa possibilità ce l’abbia. Non deve essere il suo ultimo scudetto, ma lui ha grande fame. Perché l’Inter non può pensare di aprire un ciclo come quello della Juventus. C’è programmazione intorno a questa squadra, si può aprire un ciclo e riprovare in Champions League. Non è una cosa occasionale come successo al Napoli l’anno scorso, qui le basi ci sono».