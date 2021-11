Bucchioni: «Inter-Napoli spartiacque per i nerazzurri. Spalletti sarà carico»

Inter-Napoli è il big match della tredicesima giornata di campionato. Enzo Bucchioni, su TMW Radio, ha parlato della gara nonché della grande carica che avrà Spalletti

SPARTIACQUE − Bucchioni non ha dubbi sulla gara tra Inter e Napoli: «Scudetto già andato per la Juventus. Inter-Napoli veramente spartiacque. I nerazzurri non possono perdere più altri punti nella maniera più assoluta. Persino il pareggio potrebbe andare accettabile ma non gradito. Mi aspetto un Napoli con una carica incredibile perché ha in panchina Luciano Spalletti che in questi due anni non ha pensato che ad altro di fare una grande squadra. Ha, inoltre, una carica contro l’Inter dopo l’esonero di due anni fa».

APPROCCIO − Per Bucchioni, la sosta potrà influire sulla gara: «Quando ci sono queste sosta è sempre difficile capire come si approcceranno i giocatori e in che condizioni saranno. Uno potrebbe aver pagato come Lorenzo Insigne che è stato massacrato in queste partite, soprattutto nell’ultima. Avrà una reazione o sarà ancora in difficoltà. Prima della sosta, l’Inter poteva anche stare meglio, ora queste incertezze ti fanno approcciare alla partita con una curiosità. La differenza la dovrà fare l’intensità dal punto di vista psicologico. Io scelgo Spalletti rispetto a Simone Inzaghi, perché ho parlato con lui e mi ha sempre detto di volerli vedere in faccia».