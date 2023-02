Bucchioni: «Inter, Inzaghi non va. Manca una cosa data da Conte!»

Le critiche all’Inter dopo il deludente pareggio contro la Sampdoria non accennano a placarsi. Il giornalista Enzo Bucchioni, sulle frequenze di Radio Sportiva, ha puntato il dito contro Simone Inzaghi e contro l’atteggiamento dei nerazzurri cambiato dai tempi di Antonio Conte

SENZA FURORE – Enzo Bucchioni analizza lo stato dei nerazzurri, puntando il dito contro Simone Inzaghi. «L’Inter ha un grande organico. Vederli così lontani dalla vetta non è giustificabile. Io chiamo in causa l’allenatore che è molto bravo a preparare certe partite. Il campionato però è fatto di continuità e prestazioni di grande concretezza. È così che vinci gli scudetti. Non puoi giocare contro la Sampdoria e non fare i tre punti. All’Inter manca quel furore che aveva dato Conte, la determinazione, la rabbia. Questo deve accompagnare il gioco e le tue idee. A volte sembra che Inzaghi metta il pilota automatico, ma così non va. A volte ci vuole il genio. Poi il ritorno di Lukaku per me è stata un’idea sbagliata».