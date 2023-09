Bucchioni: «Inter in Italia sembra squadra perfetta! Va in Europa…»

L’Inter ha deluso sul campo della Real Sociedad riuscendo comunque a rimediare un pareggio. Bucchioni fa il paragone tra i nerazzurri visti in campionato e quelli visti in Europa. Il suo intervento a Radio Sportiva

UNIVERSITÀ – L’Inter di Simone Inzaghi non ha replicato in Champions League le ottime prestazioni messe in mostra in campionato. Enzo Bucchioni ragiona proprio su questo aspetto: «È vero che alcuni cambi non hanno funzionato, in Italia l’Inter sembrava una squadra perfetta poi vai in Europa e vedi che corrono più di te, raddoppiano di più ed è questa l’Università del calcio. Insomma, i soliti discorsi».