Bucchioni: “Inter, il tuo uomo ideale è Kanté. Il Milan piomba su Chiesa”

Enzo Bucchioni, noto giornalista, sostiene che Giuseppe Marotta stia tessendo la sua tela per portare Ngolo Kanté a Milano, sponda Inter. L’ha fatto con un lungo editoriale per “Tuttomercatoweb”, in cui si sottolinea l’improvviso interesse del Milan (e di Pioli) per Federico Chiesa, storico obiettivo di mercato nerazzurro. Il figlio d’arte si muoverà davvero da Firenze?

TOP PLAYER – Il campionato sta volgendo al termine e le vicende di campo vengono man mano accantonate dietro le quinte del palcoscenico, come fossero fondali di cartapesta. Il mercato scuote gli animi molto più di qualunque vittoria e, secondo il giornalista Enzo Bucchioni, c’è un solo nome che farebbe vibrare per davvero Antonio Conte: «L’uomo ideale per il centrocampo dell’Inter è invece Ngolo Kantè, primo nome della lista di Conte. Il contatto c’è stato e la richiesta degli inglesi ritenuta eccessiva: sessanta milioni. Giuseppe Marotta però sta tessendo la sua tela, aspetta avendo anche altri obiettivi. Intanto sta cercando di chiudere una estenuante trattativa con Massimo Cellino per Sandro Tonali e non molla Marash Kumbulla. C’è poi da tenere Alexis Sanchez. Ma aspettiamoci sorprese. La rosa sarà rivisitata e nessuna meraviglia se poi alla fine dovesse essere sacrificato anche un big come Marcelo Brozovic. Ma anche Milan Skriniar non fa impazzire Conte».

CONCORRENZA – C’è spazio anche per parlare di uno storico obiettivo di mercato dell’Inter, Federico Chiesa, che potrebbe finire sulla riva opposta del Naviglio: «Chiesa si sposa benissimo con il 4-2-3-1 (del Milan, ndr) degli ultimi tempi. Esterno alto è il suo ruolo ideale. L’operazione è ambiziosa e costosa. Chiesa non si è ancora pronunciato, Rocco Commisso aspetta di sapere se vuol andar via o restare a Firenze. Se chiedesse di essere ceduto nessuno lo fermerebbe, ma la Fiorentina si aspetta almeno 60-70 milioni (per lui e Milenkovic, ndr). Come si vede, un’operazione da cento milioni e passa. Fattibile? Il Milan non pensa di pagare cash, ovvio, ma sta preparando un “pacchetto” con alcuni giocatori in contropartita».