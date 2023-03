Bucchioni: «Inter, giusto rinnovare Inzaghi. Ha fatto cose buone»

Enzo Bucchioni, ospite a di “Microfono Aperto” su Radio Sportiva, ha detto la sua sulla scelta dell’Inter di rinnovare Simone Inzaghi lo scorso anno.

SCELTA GIUSTA − Enzo Bucchioni, ha parlato della scelta dell’Inter di rinnovare il contratto a Simone Inzaghi la passata stagione: «Tengono Inzaghi perché è un allenatore giovane. Non ha fatto benissimo il primo anno, però vedi che ha delle qualità. Ha fatto bene alla Lazio e comunque non è stato un salto nel vuoto per lui, perché due trofei li ha portati a casa. Non ha vinto lo scudetto che era l’obiettivo, questo è vero, però lo rinnovi anche per dare un segnale alla squadra, per far crescere la sua autostima e per vedere se è in grado di fare questo ultimo step. Sono tentativi che hanno una logica e un senso. Sarebbe stato illogico dopo un anno abbandonarlo e sostituirlo solo perché non ha vinto lo scudetto. Qualcosa di buono è stato fatto e non è tutto da buttar via».