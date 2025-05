Bucchioni: «Inter, i fallimenti sono altri! A Barcellona tornato lo spirito»

Dopo il coraggioso 3-3 conquistato dall’Inter in casa del Barcellona, Enzo Bucchioni esprime le sue sensazioni sul ritorno di martedì a San Siro. Il giornalista, poi, sposta il focus anche sul campionato e guarda nel complesso alla stagione dei nerazzurri.

IL GRUPPO – Enzo Bucchioni, intervenuto su Radio Sportiva all’indomani della semifinale d’andata di Champions League, dichiara: «L’Inter ha quello spirito lì, quello che si è visto anche contro il Bayern Monaco. Ha un gruppo maturo, che si esalta in certe prestazioni. Ed è tornata contro il Barcellona. Per il ritorno non mi sposto dal 50 e 50% e non lo dico per il risultato di 3-3. Al massimo posso allargarmi con un 49% blaugrana e 51% per i nerazzurri, perché giocano in casa. Hai visto una squadra straordinaria nella fase offensiva, che ha dei limiti in difesa. L’Inter è più squadra, si muove con dieci giocatori, mentre il Barcellona è legato alle intenzioni di questi straordinari giocatori in grado di tirare sempre qualcosa».

Dal Barcellona al Napoli: Bucchioni spiega perché la stagione dell’Inter non può considerarsi fallimentare

IL RITORNO – Enzo Bucchioni prosegue in vista della sfida casalinga di martedì: «L’Inter dovrà mettere un po’ di attenzione in più. Dimarco, che non stava bene fisicamente, era un po’ troppo lontano da Yamal. Poi il gol subito con una diagonale fatta male. Se l’Inter è quella più compatta, più determinata, più rabbiosa, tutte cose che in casa tira fuori, allora gli do un punto di percentuale in più. Tre punti di vantaggio a quattro giornate dalla fine, con il calendario a sfavore e più faticoso. È chiaro che contro il Verona mi aspetto un ampio turnover perché l’Inter deve arrivare a martedì al top della condizione fisica e mentale per mettere in campo la squadra migliore».

TUTTI I FRONTI – Enzo Bucchioni termina con uno sguardo al campionato: «Se dovesse vincere il Napoli sarebbe un’impresa straordinaria, guardando com’è iniziata la stagione. Ma per l’Inter io non parlerei di fallimento. Il fallimento è quando fallisci tutti gli obiettivi ma non sei neanche mai in corsa. Questo gruppo negli ultimi anni ha fatto cose straordinarie: le semifinali, la finale di Champions League, lo scudetto. Possiamo dire, forse, che ti saresti aspettato di più, ma per una squadra che se la gioca su tutti i fronti, credo che possa definirsi una buona annata. I fallimenti sono altri».