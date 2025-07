Bucchioni convinto: «Inter era certa di prendere Fabregas! Chivu per ripartire»

Enzo Bucchioni si è pronunciato sul termine dell’esperienza di Simone Inzaghi all’Inter e sulle prospettive che si accompagnano all’approdo di Cristian Chivu in nerazzurro.

IL RAGIONAMENTO – Enzo Bucchioni si è così espresso alle frequenze di Radio Sportiva: «A volte non si sono dati i giusti meriti a Inzaghi per tutto quanto fatto all’Inter in questi anni. Sappiamo benissimo che c’era una volontà forte e chiara di ingaggiare Fabregas, poi la dirigenza è rimasta ‘scoperta’ perché credeva di poterlo prendere più facilmente. Per quanto riguarda Chivu, al Parma ha dimostrato di avere talento, delle idee, cambiando la squadra e riuscendo a salvarla. In una fase di passaggio come questa, di fine di un ciclo, non sai quanto tempo ci servirà per ripartire».

Bucchioni sulla scelta dell’Inter di puntare su Chivu

LA STRATEGIA – Bucchioni ha poi proseguito: «L’idea di andare a prendere un giovane che ha lo stimolo per poter essere l’artefice di un nuovo ciclo, con alle spalle una proprietà solida e dei dirigenti di ottimo livello, non è sbagliata. Se è stato scelto dai vertici, in primis da Ausilio, significa che in lui si vedeva del talento. Chiaramente andrà modificata la squadra, le sconfitte brutali subìte hanno messo a nudo delle situazioni tra i giocatori che andranno risolte».