Bucchioni: «Inter, da ieri una dimostrazione. Inzaghi ha trovato un plus»

L’Inter ha battuto 5-0 la Salernitana ritrovando in un colpo solo gol e vittoria dopo un mese molto negativo. Bucchioni, da Microfono Aperto su Radio Sportiva, parla delle possibilità della squadra di Inzaghi e delle opzioni per il finale di stagione.

CORSA A TRE – Per Enzo Bucchioni la Juventus non può rientrare in lotta per la Serie A: «Ci sono tre squadre davanti. Ammesso e non concesso che l’Inter vada a +8 dovrebbero crollare in tre, non credo sia possibile. Questo è un campionato falsato per l’inettitudine di molti dirigenti, che non hanno saputo gestire la vicenda COVID-19. Era nell’aria che il 6 e 9 gennaio quelle giornate avrebbero condizionato l’andamento della stagione, se ne accorgono tutti. L’Atalanta potrebbe avere gli stessi punti della Juventus: impossibile no, ma do un 5% di possibilità. L’Inter deve andare a giocare a Torino con la Juventus, il Napoli sta facendo un campionato oltre le sue aspettative e può vincere lo scudetto».

RIPRESA – Bucchioni non è stupito dal calo dell’Inter, che pare superato: «Nell’arco di una stagione mi sembra assolutamente normale. Non ho mai pensato che l’Inter avesse gyià vinto lo scudetto prima di Natale, sono situazioni estreme che non mi appartengono. Ci sono momenti in stagione dove le cose vanno meno bene e vanno fuori forma dei giocatori contemporaneamente: questo è successo. Non ho mai pensato che fosse fuori dalla lotta scudetto, sono in tre a giocarsela. Qualcosa ha buttato via in questo mese: la possibilità di allungare in classifica, quando ha perso il derby 1-2. Però ieri ha dimostrato, al di là del valore dell’avversario, di aver ripreso dal punto di vista atletico. Ora la Champions League è diventata una grana, forse lo era già al momento del sorteggio. Ci ha provato, ha fatto un’ottima partita col Liverpool ma perdere 0-2 è una mazzata. È pronta per il rush finale».

DOPPIA OPZIONE – Bucchioni si sofferma sulla fascia sinistra: «Ivan Perisic ha fatto una stagione strepitosa, ora per due-tre partite sbagliate non possiamo dire che non è un gran giocatore. Ha imparato a fare la diagonale, è decisivo ed è entrato in tante occasioni da gol. Robin Gosens è un plus che Simone Inzaghi ha nella lotta scudetto per le ultime undici giornate, è più esperto di Perisic che si è adattato esterno a tutta fascia. È un’alternativa secondo me straordinaria, un’occasione di rinnovo anche se Perisic non dovesse rinnovare».