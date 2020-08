Bucchioni: “Inter-Conte, segnali di pace. Ma qualcuno ha chiamato Allegri”

Enzo Bucchioni, noto giornalista, ha fatto il punto sui rapporti tra l’Inter e Antonio Conte nel consueto editoriale per “Tuttomercatoweb.com”. Si parla anche dell’ipotesi Massimiliano Allegri, al momento sullo sfondo

EQUILIBRIO SOTTILE – L’Inter continua la propria marcia in Europa League. Lunedì sera, a Düsseldorf, i nerazzurri affronteranno un avversario temibile, come il Bayer Leverkusen, con un’identità tattica molto precisa (ne abbiamo parlato QUI). Ma il club gioca anche un’altra partita da qualche settimana: quella per il futuro di Antonio Conte. Ne ha parlato il noto giornalista Enzo Bucchioni: «L’Inter, come sappiamo, ha passato il turno e lunedì affronterà il Leverkusen. Conte ha elogiato la società per l’acquisto di Alexis Sanchez e certe parole dopo la sfuriata di pochi giorni prima, hanno un sapore vero. E’ evidente che la proprietà, il signor Zhang, sia intervenuta per ricordare a Conte che certi atteggiamenti sono inaccettabili. Si sta cercando di ricomporre la ferita. L’allenatore avrà voce nella campagna acquisti, ma non saranno tollerate altre uscite sopra le righe contro la società. Conte ha promesso di vincere l’Europa League e l’Inter vista l’altra sera può anche farcela. Intanto, però, una telefonata a Massimiliano Allegri qualcuno l’ha fatta. Vediamo come finirà questa ennesima storia di ordinaria follia calcistica ben sapendo che Allegri ha l’orizzonte molto ampio e il Manchester United è più di un’idea».