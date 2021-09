Bucchioni: «Inter cinica! Primo tempo poteva finire 3-0 senza Handanovic»

L’Inter, con un grande secondo tempo, ha ribaltato lo svantaggio e ha ottenuto i tre punti su un campo difficile come quello di Firenze (qui le pagelle). Il giornalista Bucchioni, a Sportitalia Mercato, ha commentato il match ed il gioco espresso della Fiorentina di Italiano.

PARATE – Enzo Bucchioni ha parlato di Fiorentina-Inter, indicando Samir Handanovic come il protagonista del primo tempo nerazzurro: «Bene l’Inter in assoluto. La Fiorentina non deve mica vincere lo scudetto. Io ho ancora negli occhi quella prima mezz’ora straordinaria di una squadra che è alla quinta partita che gioca insieme. Con un calcio nuovo, una mentalità nuova. Una squadra che l’anno scorso ha fatto quaranta punti e ha rischiato di retrocedere. I miracoli succedono e questo è già un piccolo miracolo, ma non possiamo chiederlo in tutte le partite. Bisogna ripartire da quei trenta minuti, che potevano anche chiudersi con un 3-0, perché Handanovic ha fatto delle parate straordinarie. In campo oggi c’erano due squadre troppo diverse. L’Inter l’ha recuperata ed è andata in vantaggio su una palla inattiva. Tutto il bagaglio di una grande squadra, anche cinica, che ha in tutti i reparti giocatori di categoria superiore rispetto alla Fiorentina, a cominciare dal portiere. I trenta minuti della Fiorentina mi hanno ricordato il gioco del Manchester City di Pep Guardiola. È un goduria per chi ama il calcio, poi era contro i campioni d’Italia».