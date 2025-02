Bucchioni: «Tra l’Inter e la Champions League un solo grande ostacolo!»

Enzo Bucchioni reputa l’Inter una squadra di grandissimo valore. Il giornalista su Radio Sportiva ipotizza il percorso in Champions League dei nerazzurri.

CRITICHE – Enzo Bucchioni giudica in questo modo la stagione fino ad ora: «Credo che l’Inter e Inzaghi abbiano fatto un grande lavoro. Basta una sconfitta ad Inzaghi per essere messo in discussione. L’allenatore è poco mediatico, si valorizza poco con i suoi comportamenti. Non capisco perché venga messo in croce per prestazioni opache e sporadiche. Contano comunque i risultati e i tifosi dell’Inter sono soddisfatti. La squadra nerazzurra compete su tre competizioni ed è l’unica a farlo. Può essere protagonista assoluta in questo finale di stagione. In Coppa Italia c’è un obiettivo concreto, può giocarsi anche la Champions League. Che sia una squadra vecchia è un altro discorso, però la reputo una grande squadra. Gli alti e bassi sono normali, l’importante è che quando si tira la riga vengano fuori i valori reali».

Inter, Bucchioni è fiducioso per l’Europa!

OBIETTIVI – Bucchioni non vede limiti: «Non deve mollare nessuna competizione l’Inter, è un concetto da perdenti. Inzaghi può fare turnover e ha una rosa ampia per farlo, lo ha dimostrato martedì sera con la Lazio. I giocatori hanno grande personalità, Conte ha costruito e Inzaghi ha seminato e raccolto i risultati. I calciatori sono all’apice del loro percorso e devono provare a vincere tutte e tre le competizioni. In due competizioni su tre le vittorie sono concrete, in Europa il tabellone è fattibile. Solo il quarto di finale sarà complicatissimo. Se superi lo scoglio tedesco puoi giocartela fino alla fine. Lo sanno anche i giocatori che possono farcela»